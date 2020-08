Valgevene president: „Ärge hävitage Lukašenkat! See saab olema teie lõpu algus!“ 

Lukašenka teatas, et väljakul on kokku umbes 50 tuhat inimest. Riigibüroo Belta andmetel oli presidendi kõne alguses üritusel kokku hoopis 65 tuhat inimest ja hiljem isegi üle 70 tuhande, vahendab Tut.By .

Lukašenko alustas oma kõnet sellega, et tänas publikut kohaletulemise eest. Inimesed tervitasid presidenti ja karjusid: "Me armastame sind!"

Ma ei tahtnud teid sellele väljakule kutsuda. Teil on palju muud ka teha, näiteks valmistada lapsi kooliks ette. Aga see pole minu süü, et ma pidin teid väljakule kutsuma, ” ütles Lukašenka.