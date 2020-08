Ene Pajula | Miks küll on nii palju salatsemist, küsib mammi 

Tavaliselt keerab EKRE ise pildil püsimiseks mingi käki kokku, aga seekord pole tegu vist nende endi algatusega. Kuigi strateegia on selline, et ükskõik mida, peaasi et neist räägitakse. Mammi meelest algas kõik Harri Tiidost. Eks ole mammilgi kuklas selline tunne, et diplomaadid peaksid valitsusele lojaalsed olema, aga seda enam tunnustab ta Tiido sammu, kes kaitses Eesti au, kinnitades nii meie oma rahvale kui ka välismaalastele, et riigimehelikkus pole Eesti riigist veel täiesti kadunud.

Helme ja mõis

Mart Helme oli kohe igast kandist täiesti õige mees Tiidot kritiseerima, sest endise diplomaadina teab ta otse loomulikult sedagi, kui kohane on naaberriigi peaministri avalik mõnitamine, ja mitte lihtsalt suvalise paadialuse, vaid valitsuse ministri poolt. Ja üldse, miks me räägime isand Helmest kui endisest diplomaadist? Mammi teada on suursaadiku tiitel eluaegne. Miks Mart Helme seda enam ei kasuta? Tõesti, miks? Kas poleks see ülima uhkuse asi?

Siit jõuabki mammi Indrek Tarandi artiklini, kust saab sellele küsimusele vastuse. Nimelt polnud Mardi endagi punkt oma diplomaadikarjäärile just kõige väärikam. Mammil on päris hea meel, et see lugu on lõpuks arutelu alla võetud, sest tegu on ammuse avaliku saladusega. Mammi ei mäletagi enam, mis ajast ta seda kuulis, et Suure-Lähtru mõis sai korda tehtud paralleelselt Moskva suursaatkonna hoonega just sel ajal, kui Mart Helme oli seal suursaadik. Ja kohtu alla ei antud teda sellepärast, et välisminister Ilves suutis veenda president Meri selles, et avalik kohtupidamine suursaadiku üle oleks riigile liiga suur mainekahju.

Mart muidugi kinnitab, et see kõik on alatu laim ja aluseta väljamõeldis, et ta on seda kõike juba korduvalt ümber lükanud… aga mammi pole kuulnud, et ta seda avalikult teeks. Nüüd oleks selleks ometi hea võimalus, seda enam, et tema kinnituse kohaselt on tal kõik panga- ja muud dokumendid olemas. Ja üldse olevat suursaadiku palk olnud piisavalt suur, et sellest pool miljonit krooni mõisa remondiks kõrvale panna.

Võimalik ju on, aga samas mäletab mammi hästi Viivi Luige romaani „Varjuteater“, milles suur osa on pühendatud sellele, kui armetut raha annab Eesti riik oma diplomaatidele, et nad ei saa üürida isegi väärikat elamispinda uhkes elurajoonis ega korraldada piisavalt suurejoonelisi vastuvõtte teistele diplomaatidele ja muidu tähtsatele tegelastele. Kust mammi teab, võib-olla maksti Itaalia suursaadikule väiksemat palka kui Venemaa omale, kuigi loogiline see just pole, sest Itaalia elatustase oli kõrgem ja elamiskulud ilmselt suuremad kui Venemaal.

Nojah, kriminaalkuritegu on selle aja peale aegunud muidugi, aga mammil oleks tõesti hea meel, kui Mart kaebaks Indreku nüüd laimu eest kohtusse, lööks kõik oma mõisa renoveerimise ja muuga seotud dokumendid letti ning tõestaks ära, et on puhas kui prillikivi. Nagu seda on juba mustmiljon korda korratud, et asi ei pea üksnes aus olema, vaid ka aus näima.