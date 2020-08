VIDEO: Minski tänavad täituvad tuhandete inimestega 

Samal ajal, kui valitsusvastased peavad rongkäiku, esines Lukašenko oma pooldajatele kõnega, kus muu hulgas ütles, et „Valgevene ei sure riigina, kui korraldame uued valimised“, „Meie läänepiiril kogunevad NATO sõjajõud“ ja „Meie piiridele on saadetud tankid ja lennukid“.