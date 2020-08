Ilmataat: algav töönädal tuleb suviselt kuum 

Esmaspäev öösel on enamasti selge ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub läänekaare tuul 2–8, rannikul puhanguti 12 m/s, kesköö paiku pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur on 9..14, rannikul kuni 17°C. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2–8 m/s, keskpäeva paiku pöördub põhjarannikul läänekaarde ja tugevneb puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 19..25°C.

Teisipäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 7..13, rannikul kuni 17°C. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, põhjarannikul kirdetuul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on 20..25°C.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 8..13, rannikul kuni 17°C. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada. Puhub idakaare tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 22..26°C.