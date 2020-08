Eesti uudised Välisministeeriumi töötajad ei taha Mart Helmest rääkida: „Inimesed teevad ikka vigu.“ Eesti Päevaleht , täna, 10:29 Jaga: M

Mart Helme. Foto: Merilin Ulm

Mitmed üheksakümnendate teises pooles ning uue sajandi alguses välisministeeriumis töötanud inimesed ei taha rääkida sellest, mis puudutab Moskva suursaadiku Mart Helme lahkumist. „Fakt on see, et Mart Helme suursaadiku kohalt vabastati ning üldjuhul seda sammu vabatahtlikult ei astuta,“ ütles ministeeriumi endine töötaja Riho Kruuv.