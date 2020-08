Valgevene: Vladimir Putin tuleb rahutagamisel appi! 

Lukašenko pöördus Putini poole, et saada abi vaigistamaks kasvavat protestilainet Valgevenes. Teatavasti on Venemaa satelliitriigis kasvamas rahva protest Valgevene presidendi Alexander Lukašenko vastu pärast viimaseid presidendivalimisi, mis lõppesid Lukašenko suure võiduga.

Nüüd on Lukašenko pöördunud Venemaa presidendi Vladimir Putini poole, et saada abi olukorras, kus tema legitiimsus on saanud suure löögi ja tema 26 aastat kestnud režiim on sattunud tõsisesse ohtu.

Kahe riigi presidentide telefonikõned andsid mõista, et Putin on valmis tulema Valgevenele appi. „Mõlemad pooled väljendavad kindlust, et tekkinud probleemidele leitakse peagi lahendused,“ seisis Kremli transkriptsioonis, mis koostati pärast laupäevast telefonikõnet. Pärast kõnet oli Lukašenko andnud oma sõjaväeülematele teada, et Putin on lubanud igakülgset abi tagamaks Valgevenes turvalisus.