Lein Valges Majas: Trumpi noorem vend suri haiglas 

President külastas haiglas olevat venda veel reedel ehk päev enne tema surma. Ajakirjanikele ütles Trump, et ta venna Roberti seisund on raske. Seni ei ole Trumpi venna surmapõhjust välja öeldud, aga mitmed Ühendriikide meediaväljaanded ütlevad, et ta oli raskelt haige.