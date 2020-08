Suurbritannia ostis juurde 90 miljonit annust paljulubavat koroonavaktsiini 

Kui kõik Ühendkuningriigi poolt ette tellitud vaktsiinid tõepoolest toimivad ja need ka tootmisesse suunatakse, on riigil kokku lausa 340 miljonit annust vaktsiini. See on piisav, et anda igale riigi elanikule suisa viis doosi. Suurbritannia lähenemisviis „osta esmalt, testi hiljem“ võib olla parim võimalus töötava vaktsiini saamiseks, ütles Vaccine Taskforce'i juht. Ta tunnistas, et siisiki enamik Covid-19 vaktsiinidest ei tööta.

Suurbritannia üks suurim lootus on Oxfordi ülikooli poolt välja töötatud vaktsiin. Selle esimene kliiniline uuring näitas, et vaktsiin tõepoolest tekitab immuunvastuse ja on inimesele ohutu.