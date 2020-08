KAS OLED NÄINUD? Mitmepäevased otsingud Jõgevamaal kadunud Taavi leidmiseks on jäänud tulutuks 

Jõgeva piirkonnavanem Jana Õime sõnul on oma kodust teadmata suunas lahkunud Taavi otsingud on väldanud möödunud laupäevast saati ning need on olnud väga ulatuslikud. „Ühes kaitseliitlaste, kaitseväe ja vabatahtlikega on politseinikud möödunud päevade jooksul inimahelikus kontrollinud üle mehe kodukohast kahe kilomeetri raadiusesse jäävad metsad, põllulapid, metsateed, teeservad ja muud paigad. Möödunud päevil on otsingumeeskonnaga liitunud teiste seas nii lennusalga kopter, ATV-patrullid kui ka teenistuskoerad. Lisaks on piirkond korduvalt üle vaadatud droonilennul. Seni meest leida õnnestunud ei ole, vabatahtlikud jätkavad tänagi mehe kodupaiga lähistel otsingutega,“ seletas ta.