Euroopas naasevad orkestrid lavale distantseerimismeetmeid järgides  

Pandeemia ajal jäid ära kõiksugused etendused ja kontserdid. Eriti raske oli toime tulla muusikutel, kes oma loomingut esitavad just publiku ees.

Füüsilise distantseerumise tõttu polnud muusikutel võimalik pikka aega üheskoos proove läbi viia. Mõned arvavad, et just puhkpillide mängimine ja laulmine on suured viiruse edasikandjad.

Pandeemia ajal kasutasid paljud muusika- ja etenduskunstide rühmad kontsertide läbiviimiseks digitaalset lähenemist, et püsida oma publikuga ühenduses ja et siiski saada mingitki tulu. Berliini filharmoonia pakkus märtsis piiratud ajaks tasuta juurdepääsu arhiivietendustele. Samamoodi on Pariisi filharmoonia veebisaidil mitmeid tasuta live-esinemisi ja intervjuusid.

Saalide taasavamisel on uued istekohtade muudatused teravas kontrastis traditsioonilise orkestripaigutustega. „Seni on alati idee olnud selles, et muusikud istuksid üksteisega väga lähestikku, et saavutada maksimaalne kontakt. Sama kehtib ka publikuga,“ ütles Pariisi orkestri muusikajuht Klaus Mäkelä.

Pandeemia tõttu tuleb aga nüüd ümber mõelda, kuidas täpselt muusikud lavale paigutada nii, et nad ei oleks üksteisele liiga lähedal. Näiteks Pariisi filharmoonias hoitakse muusikuid üksteisest lava peal peaaegu kahe meetri kaugusel.