Eesti uudised Kristjan Raua majamuuseum seisab juba 12 aastat tühja ja mahajäetuna: „See on solvav. Ma ei tea, millega ta selle ära on teeninud." Kristin Aasma , täna, 00:06

GALERII

Endine Kristjan Raua majamuuseum Nõmmel 2020. aasta augustis. Foto: Kristin Aasma

„See on solvav, et muuseum kaotati ära! Ma ei tea, millega Kristjan Raud selle ära on teeninud,“ ohkab kunstniku tütar Helge Pihelga. 1977. aasta 15. augustil asutati Tallinnas Nõmmel kunstnik Kristjan Raua majamuuseum, mis pärast avamist 1984. aastal jõudis tegutseda 24 aastat – see suleti aastal 2008.