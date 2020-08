Tallinnale lajatas karm käsk: olgu Stalini väljak ja lahmakas Nõukogude maja olemas! 

Sõjahaavades linnade taastamise üldjooned pandi paika juba 1945. aasta juunis. Näiteks lubati, et purustatud Harju tänav saab uue ilme ning see saab olema laiem kui varem. Samuti oli teada Viru väljaku saatus. Seegi, et Nõmme jääb tolleaegset terminit kasutades individuaalelamute päralt, nagu ka Kristiine, Pirita ja Merivälja. Tööstus pidi koonduma Koplisse ja Lasnamäele, pearaudteejaam aga Ülemistele.