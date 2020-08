Soome reisipiirangud Eestile veel ei kehti 

Tallink Silja OÜ tegevjuht Margus Schults ütles ERR-ile, et tegelikult on kaheksa kuni 10 veel see vahemik, kus valitsus saab otsustada, kas riik loetakse turvaliseks või mitte, vahendab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ütles samuti, et Eesti on veel roheline riik, kuid lisas, et see olukord on muutuv, eriti seoses praegu tõusnud nakatumistega Eestis.

"Muidugi vaadates eilseid ja tänaseid nakatumise numbreid, tundub, et see joon hakkab alla minema ehk asjad lähevad meile paremaks, aga olukord on üsna ettearvamatu," ütles Volmer.