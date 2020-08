Tartu kultuuribaari Naiiv omanik: meie olime ainsad, kes vastutuse võtsid 

Nädala alguses teatasid mitmed Tartu baarid ja klubid, et sulgevad nädalaks uksed, et koroonaviirus ei saaks enam lokaalides levida. Kultuuribaar Naiiv oli esimene, kes sattus avalikkuse huviorbiiti, sest seal pidutsenud noortel tuvastati hiljem koroonaviirus. Baari üks omanikest Martin Maatee ütleb, et juhtunu mõjus ettevõttele rusuvalt ja neile tehti ka liiga: nende koroonakoldeks ristimine oli võimalik vaid seetõttu, et nad võtsid endale seoses juhtunuga vastutuse.