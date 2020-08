Kipub sõjaks? Erdogan ähvardab kreeklasi karmi kättemaksuga 

Oruc Reis (pildil) saabus sel esmaspäeval, et uurida Kreeka saare Kastellorizo lähedal olevaid võimalikke gaasileiukohti. Erdogan on varem osutanud, et see saar on Türgi külje all, 530 kilomeetri kaugusel Kreekast ja ta ei mõista, miks ulatuvad kreeklaste valdused ülepea Vahemerel nii kaugele. Tema meelest on tegu Türgi mandrilavaga. Kindlustamaks, et Kreeka ei kipuks Oruc Reisi tööd segama, läksid talle seltsiks ka mõned Türgi sõjalaevad. Kreeklased saatsid seepeale oma laevu kohale, kuigi peaminister Kyriakos Mitsotakis lootis, et terve mõistus võidutseb, Erdogan peatab gaasiuuringud ning asub NATO vahendusel Kreekaga rahumeelsesse diskussiooni.