Eesti uudised ALIMENTIDE KAHANEMIST LÄHIAJAL EI TULE: kui alampalk järgmisel aastal tõuseb, kerkib ka elatis Kristiina Tilk , täna, 19:31 Jaga: M

GALERII

Foto: Ohtuleht

Seda, et elatisesüsteem tuleks lahti siduda alampalgast, on räägitud aastaid. Maksma kohustatud vanemate hinges oli lootus, et tänavu muudatus jõustub, kuid eelnõu on alles koostamisel ning tuleval aastal suureneb elatis veel kehtiva seaduse järgi. „Te teete nalja? Kus me võtame selle raha?“ ahastavad elatist maksma kohustatud vanemad.