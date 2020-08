Eesti uudised SÕJA EEST PÕGENENUD UKRAINLANNA: „Tahan tänada eestlasi, et nad on nii toredad, nii lahked ja sõbralikud!“ Liina Hallik , täna, 18:50 Jaga: M

GALERII

Viis aastat Eestis elanud ukrainlanna Tatjana: „Siia jõudes olin šokis – kuhu me tulime? Kus me oleme? Mida me siin teeme? Nutsin igal õhtul. Praegu on kõik hästi.“ Foto: Robin Roots

Tatjana pere elas Donetskis. Elu oli ilus. Siis plahvatasid pommid. „Sõjategevus oli meie kodu lähedal. Kohe meie maja kõrvale lendas üks pomm. Kuulsime kõike, nägime kõike. Hirm oli. Donetskis ei saanud enam elada.“