Juhtkiri | Meediale kaigast? 

Meetodid on erinevad, nende eesmärk aga on üks – näidata tülikale meediale koht kätte, korjata oma valijalt plusspunkte ning tagada endale ilma ebameeldivate küsimusteta kriitikavabam elu. Viimane on muidugi asjatu lootus, kuni asi just ajakirjanike vangipanekuni ei lähe. Kindel on aga see, et valitsuse käitumine kahandab meediavabadust ning nihutab Eestit kehva mainega ida-Euroopa riikide suunas.