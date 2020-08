UUE ÕPPEAASTA AVAPAUK LÄHENEB: Tartu Erakool alustab varakult, ehkki pikendab koroonakolli tõttu suvevaheaega 

Tartu Erakool (Tera) mattis maha plaani alustada uut õppeaastat 17. augustil, tehes esimesel koolinädalal mitmepäevaseid laagreid. “Kõik lapsed tulevad erinevatest paikadest kokku ning meil ei ole informatsiooni selle kohta, kus nad käinud on ja millises seisus nad on. Riski vähendamiseks tegime otsuse, et sellel aastal jäävad laagrid lihtsalt ära,” selgitab Uiboleht, miks koolitöö algab neil siiski alles 24. augustil.