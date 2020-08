KÜSITLUS: enam kui pooled Venemaa arstid suhtuvad uude koroonavaktsiini skeptiliselt 

Venemaa riigipea Vladimir Putin kuulutas teisipäeval, et uus koroonavaktsiin Sputnik V tagab viiruse suhtes „püsiva immuunsuse“. Vaktsiini manustas paljude vabatahtlike kõrval ka Putini üks tütardest. Lääne tervishoiuametnikud on Vene imevaktsiini suhtes skeptilised ja kahtlevad selle ohutuses ja tõhususes.

52% Venemaa meedikutest, kes vaktsineerimisest keelduksid, mainis 66% põhjusena ebapiisavaid andmeid, mis viitaks selle efektiivsusele. 48% ütles, et see arendati välja kahtlaselt kiiresti. Arstidest, kes keeldusid end vaktsineerimast, vastas 20%, et soovitavad siiski Sputnik V-d oma patsientidele, kolleegidele ja sõpradele.