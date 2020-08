Top | Reinsalu Lukašenka vastu 

Põllumehed ei suutnud tagada erilennuga Eestisse toodud Ukraina tööjõu kohustuslikku karantiini, sest ukrainlasi tabati töö tegemiselt. Peremehed on agarad küll näpuga oma tööd teinud politsei suunas näitama, kuid väga kitsid selgitustega, mida siis ukrainlased ikkagi tegid. Seetõttu vaid võimenduvad jutud moodsast orjapidamisest, kus ukrainlasi tuvastati elamast küll hobusetallis, küll kütteta, elektrita ja voodipesuta kohtades.

Kooli alguseni jääb vaid pool kuud, kuid kuidas õppeaasta kulgema hakkab, pole kellelgi veel aimugi – haridusministeeriumil pole kuhugi kiire. Õhus on ka esimesed vastuolud, kui terviseameti juhi kt teatas, et koolilaste puhul on teine laine võimatu, samuti levivat viirus harva lastelt täiskasvanule. Selle jutu lükkas ümber viroloog Merits – mittenakkamine puudutab vaid algklassiõpilasi. Seega võib koolides alates keskastmest luurata tõeline nakkuspomm.