SÜNNIKÜSIMUS: Trump vihjas, et Kamala Harris ei pruugi üldse asepresidendiks kvalifitseeruda 

Konservatiivne juuraprofessor John Eastman seadis kolmapäeval avaldatud artiklis kahtluse alla Kamala Harrise sobivuse USA asepresidendiks, kirjutab BBC. Selle aluseks oli Harrise vanemate immigratsioonistaatus naise sünnihetkel. Neljapäeval toimunud briifingul küsiti ka president Trumpi arvamust Eastmani argumendi kohta.

Teisipäeval Joe Bideni poolt asepresidendikandidaadiks nimetatud 55aastane Kamala Harris sündis 1964. aasta oktoobris USAs California osariigis Oaklandis. Tema isa on pärit Jamaicast ja ema sündis Indias. Nortwesterni ülikooli õigusteaduste professori Juliet Sorenseni sõnul peab asepresident vastama presidendiga samadele kriteeriumitele. „Kamala Harris peab olema sünnipärane kodanik, vähemalt 35aastane ja elanud vähemalt 14 aastat USAs. Nii ka on. See peaks olema juurdluse lõpp,“ selgitas Sorensen.

Ilmselt pole süüdistustel piisavat tagapõhja ja Harris jätkab koos Bideniga riigi kahe tähtsama ametikoha püüdmist. Foto: AFP/Scanpix

Mida väitis Eastman?

Konservatiivist juuraprofessor John Eastman tsiteeris USA põhiseaduse II artikli sõnastust, et „ükski isik peale sünnijärgse kodaniku .... ei tohi presidendi ametikohale kandideerida“. Ta tuletab ka meelde, et põhiseaduse 14. muudatuses öeldakse, et „kõik Ameerika Ühendriikides sündinud ja tema jurisdiktsiooni alla kuuluvad isikud on kodanikud“. Professor Eastmani argument põhineb ideel, et Kamala Harris ei pruukinud olla USA jurisdiktsiooni all, kui tema vanemad olid riigis näiteks üliõpilasviisade alusel. 1964. aastal polnud ei Harrise ema ega isa kodakondsusega ameeriklased. Eastmani arvates ei saanud ka Kamala seega olla sünnijärgne USA kodanik, mistõttu ei vastaks ta asepresidendiks saamise nõuetele.

Eastmani loogika teenis õigusteadlaste hulgas palju kriitikat ja teda süüdistati muuhulgas rassistliku teooria õhutamises. Berkeley advokaadikooli dekaan Erwin Chemerinsky nimetas juuraprofessori argumenti „eriti rumalaks“. „14. muudatuse 1. jaotuse kohaselt on kõik USAs sündinud inimesed Ameerika Ühendriikide kodanikud. Riigikohus on seda arvesse võtnud juba 1890. aastatest. Kamala Harris on sündinud Ameerika Ühendriikides,“ põrutas Chemerinsky.