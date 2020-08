Seisukoht Seisukoht | Mina pean reisida saama! Inge Mehide, toimetaja , täna, 12:49 Jaga: M

Foto: Pixabay

Me peame oma võimalusi, harjumusi, mugavusi ja vabadusi nii endastmõistetavaks, et saame närvivapustuse pelgalt mõttest, et keegi nende kallale läheb.