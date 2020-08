NUTIKAS KÄIK: Austraalias toodetakse aegunud õllest elektrienergiat 

Karantiini tõttu sulgesid Austraalia baarid ja restoranid märtsis oma uksed. Enne seda valmistatud hiiglaslikud õllevarud on aga hakanud aeguma, kirjutab Daily Mail. Selle asemel, et valada säilivusaja ületanud jook kanalisatsiooni, saatsid mõned pruulikojad oma varud Adelaide'i lähedal asuvasse Glenelgi reoveepuhastusjaama. Seal töödeldakse õlu biogaasiks, mis seejärel muundatakse elektrienergiaks, mida on vaja jaama toimimiseks.

Õlu on oma suure kalorisisalduse tõttu ideaalseks kütuseks. Kõnealune jaam saab tavaliselt 80% vajalikust elektrienergiast biogaasist. Nädalas enam kui 150 000 liitri õlle lisandumine suurendab energiatootmist 654 megavatt-tunnini kuus. Sellisest võimsusest piisaks ka näiteks ühe kuu jooksul 1200 kodu elektriga varustamiseks.

Karantiin on olnud Austraalia baaridele laastav. Riigis on kokku umbes 10 000 pubi ja klubi. Austraalia üks suurem õlletootja Carlton and United Breweries korraldas kampaania, millega saavad inimesed osta endale internetist n-ö virtuaalpindi oma lemmikpubist. Piirangute kaotamisel saavad nad selle füüsilises asutuses lunastada, saades lisaks ühe kannu tasuta peale. Õlletootja hinnangul jagatakse kaasalöövate pubide läbi sellisel moel n-ö tasuta laiali umbes 1,4 miljoni dollari väärtuses kesvamärjukesest. Siiski aitab „virtuaalõllede“ müük nii baaridel kui ka õlletootjatel raskel ajal elus püsida.