Otto Oliver Olgo | Valgevene vabaks! Nagu ka Tallinna peatänav! 

Ma sündisin 1992. aastal vabasse Eesti Vabariiki. Ma mäletan häguselt segaseid 90ndaid, aga mul puudub ere emotsionaalne side laulva revolutsiooni, Balti keti ja perestroikaga. Olen vaadanud dokfilme ja lugenud 80ndate Eesti kohta, aga nähtu ja loetu ei suuda kompenseerida kohal olemise mälestust.

Ja ma ei nukrutse selle mälestuse puudumise pärast. Tajun, et minu põlvkonna missioon on hoida Eestit Euroopa olulise liikmena ning väikse, aga usina teerajajana. Hoides tõrvikut (mõni rongkäik selle eseme sümboolsust ei vääna) ka nende jaoks, kes nüüdseks meenutavad hea sõnaga Nõukogude Liidu ajaga kaasas käivat nostalgiat. Sest tõesti, praeguse maailma valikuvõimalused nii karjääri, pere loomise, tehnoloogia kui ka toidu asjus võivad ajada pea kirjuks.

Teistele eeskujuks

Oma õpingute ja mõnede reiside vältel olen kohanud noori valgevenelasi, grusiine ja armeenlasi. Olen rääkinud nendega, mis tunne oli üles kasvada ja mis tunne on praegu elada vabas Eestis, mis pääses Euroopa Liitu ja NATOsse. Sain noortelt vastuseks: “Me üritame lõpuks sama teha, aga meil kulub lihtsalt rohkem aega. Teie riik on nii suureks eeskujuks!”.

Mis siis, et ravimid ja toit on Kaukasuse mägedes ning Leedu külje all soodsamad, rääkimata korterite hindadest. Mis siis, et lääne riikides on ühiskonnad sisemiselt mitmetes väärtuskonfliktides. Kes saanud pikemalt mekkida lääne kultuuriga kaasas käivat vabadustunnet, see januneb enama järele. Eriti kui ta suundub pärast rännakuid või õpinguid tagasi koju, kus mängureeglistik aegunum ja kontrastid paistavad rohkem silma.

Tunnen vaimset kohustust toetada valgevenelasi nüüd, kui kannatlikkuse katel on podisemas üle ääre. Saan aru, et mu eakaaslased ja nende emad-isad peavad Minskis võitlust hapral jääl. Ei ole võimatu, et Valgevenes kordub revolutsiooni õnnestumise puhul Liibüa-taoline olukord, kus diktaatori kukutamisele järgneb aastaid kestev pigem ebademokraatlik võimukriis.

Aga on ka võimalik, et Valgevene suudab rahumeelse protestiga saada diktatuurist vabaks ning ränga töö tulemusena kujuneda Leedu- või Eesti-suguseks edulooks. On võimalik, et Putini ümber käiv aura ja müstika muutub järjest hapramaks. Nii Euroopa- kui Aasia-osas. Kaua võib üht inimest pidada võitmatuks poliitgeeniuseks?