Valgevene võimud alustasid tuhandete kinnipeetavate vabastamist 

Sajad inimesed ootasid reede varahommikul Minski kinnipidamisasutuse ees oma lähedaste vabanemist. Nad olid kaasa võtnud tekke, toitu ja joogipoolist, mida nad soovisid vabanevatele sugulastele ja tuttavatele pakkuda. Mitmel taas lähedaste pilgu ette saabunud vangistatud protestijal olid silmnähtavad verevalumid ning nad kirjeldasid vanglaolusid väga negatiivsetes värvides.

Endised kinnipeetavad kaebasid selle üle, et nad olid paigutatud tihedalt ülerahvastatud kambritesse ja neid koheldi seal halvasti. Vabaks lastud Sergei mainis, et tavaliselt viit inimest mahutavasse kambrisse pandi lausa 28 kinnipeetavat. Tema sõnul pidid vangid kordamööda magama ja neile anti kahe päeva jooksul söögiks vaid üks leivaviil. Siseministri asetäitja Aleksandr Barsukov eitas vangide väärkohtlemist. Samuti lubas ta seda, et reedel vabastatakse kõik kinnipeetavad.

Paljud taaskohtumised olid väga emotsionaalsed.. Foto: AFP/Scanpix

Riiginõukogu juht Natalja Kotšanova kuulutas teisipäeval, et Lukašenko andis riigi juhtkonnale korralduse arreteerimised kiirelt üle vaadata. „Me ei võitle, me ei vaja sõda,“ sõnas Kotšanova. Ilmselgelt ei oodanud president Lukašenko nii suurt protestilainet ja soovib oma olukorda nii välismaailma kui ka kohalike silmis parandada. Tõenäoliselt võltsitud valimistulemuste ja seniste karmide käikude tõttu on see aga ilmselt võimatu.