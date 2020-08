Iisrael ja Araabia Ühendemiraadid jõudsid Trumpi vahendusel ajaloolise kokkuleppeni 

Kokkulepet vahendanud Donald Trump nimetas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja Araabia Ühendemiraatide kroonprints Mohammed Al Nahyani vahelist lepet „tõeliselt ajalooliseks hetkeks“. See oli Iisraeli jaoks alles kolmas rahuleping araabia riigiga pärast nende iseseisvumist 1948. aastal. 1979. aastal sõlmiti rahu Egiptuse ja 1994. aastal Jordaaniaga. „Nüüd kui jää on murtud, loodan, et Araabia Ühendemiraatidele eeskujule järgneb rohkem araabia- ja moslemiriike,“ teatas Trump ajakirjanikele. Ta kinnitas, et lähinädalatel toimub Valges Majas leppe allkirjastamistseremoonia. Kokkulepe võib analüütikute sõnul tähendada Trumpile välispoliitilist võitu, mis on novembris toimuvaid presidendivalimisi üsna oluline.