Urmo Soonvald: kuidas EKRE esiingel Jüri Ratas sõna lämmatab 

Soonvald tuletab meelde aasta tagasi toimunut, kui toona siseministri ülesannetes Martin Helme palus PPA juhil Elmar Vaheril ametist lahkuda ning seda peaministri teadmata.

"Miks on see ajaloos tagasiminek hetkel oluline?" küsib Soonvald ning leiab, et aasta jooksul on EKRE-l lastud vallutada valitsus, muuta avalikke kombeid ja nende valijate kinnistamiseks suunatud agressiivsus on kujundanud oma ametis pantvangis oleva peaministri nende strateegia üheks olulisemaks osaks.

"Kui aasta tagasi, ja ka vahepeal, on peaminister vähemalt püüdnud perekond Helme väljaütlemisi pehmendada ja alguses ka nende pärast vabandada, siis nüüdseks on ka see minevik. Ta on väsinud või jõuetu. Ning alati on võimalus, et ta jagabki Mart ja Martin Helme mõtteid, retoorikat ning intriigijanu," kirjutab Soonvald Eesti Päevalehes.

Valitsuse iganädalasel pressikonverentsil ei pidanud rahandusminister Martin Helme vajalikuks vastata Delfi ajakirjaniku Greete Palgi küsimusele, mis tingimustel saaksid teised kinnisvaraarendajad sarnaselt Porto Francole laenu.

"Delfi, jah?" venitas Helme vastukseks küsimusele ja jätkas: "See on see libauudiseid tootev portaal, kus töötavad Paris, Kiisler, Koorits, Roonemaa. Ma pean ütlema, ma ei loe Delfit, sealt ei saa midagi peale libauudiste. Soovitan ka teistel mitte lugeda ja ma ei pea mõistlikuks vastata teie küsimustele. Aitäh!"