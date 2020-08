Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti sai esimese looduskaitseala 

Poisike oli Artur Thom (hiljem Toom), Vilsandi tuletorni ülevaataja poeg. Kui ta sai 22aastasena ise sellesse ametisse, siis kaitses saare läänerannal üksikuid pesi. Kui aga tundis, et sellest jääb väheks, lõi ta käed kapten Teeäärega, et võtta tema käes rendil olevad Vaika saared üle. Kihelkonna kirikuõpetaja, kelle valduses need kuus kivist saart olid, oli sellega nõus.