Einar Ellermaa | Tsilgutaja bussipeatus – väike samm, kuid tohutu hüpe kohalike inimeste jaoks  

2019. aasta 3. mail kirjutas ühe peatusest huvitatud elaniku tütar Rõuge vallavalitsusele kirja, kus tuletas probleemi meelde ja lisas, et teema on kindlasti tuttav, kuna sel teemal on vähemalt kaks avaldust tehtud. Pöördumise autor kirjutas: „Hiljuti oli Vihkla küla inimestel järjekordne ebameeldiv vahejuhtum seoses bussisõiduga (palve peale teeotsas peatuda käratas bussijuht: „Kas te ei tea, et siin peatust pole!”. Ja sõitis edasi). Nad on pensionärid ja mitte kõige kõbusamad (vähemalt üks neist on südamehaige ega talu seega eriti koormusi), aga samas saavad endaga hästi hakkama ning käivad Võrus nii arsti juures kui muid asju ajamas, kui vaja. Nad mõistavad, et bussijuht ei tohi suvalises kohas peatuda ja seega uurin ma nende palvel, kuidas edasi tegutseda. Kui vald ei saa inimeste eest seista, siis mida saaksid need inimesed ise enda heaks teha? Kas pöörduda otse Kagu Ühistranspordikeskusse? Või on mingi muu koht?”