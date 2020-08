Seisukoht Seisukoht | Valgevene puhas diktatuur Arvo Uustalu, ajakirjanik , täna, 18:21 Jaga: M

Ukraina ajakirjanik ja poliitvaatleja Dmõtro Gordon ütles mõni päev enne Valgevene valimisi Alaksandr Lukašenkaga tehtud intervjuus, et Valgevene on erakordselt puhas maa. Muu hulgas mainis ta, et tal on kahju, et Lukašenka polnud Ukraina president sel ajal kui rohelised mehikesed tungisid Krimmi ja Luganskisse.