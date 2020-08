TEADLASED LÖÖVAD HÄIREKELLA: kliimasoojenemine kogub ohtlikult hoogu  

1880. aastast on kättesaadavad kõigi riikide kliimaandmed, mis osutavad, et varem oli keskmine soojenemine 0,07 kraadi kümne aasta jooksul. 2014. aastast 2019. aastani kestis eelmise dekaadi kuumim ajavahemik, kui tavatult suured soojalained tabasid Ühendriike, Euroopat ja Indiat; Arktikas ja Antarktikas sulasid jäämassid, kergitades kõrgemale ookeanide pinda. Näiteks sulas Gröönimaal vaid ühe kuuga (juuli 2019) 197 miljardit tonni jääd. Sellest vabanev vesi võiks täita 80 miljonit olümpiaujulat. 2019. aastal näitasid tehiskaaslastelt tehtud mõõtmised, et merede tase on tõusnud 87,6 millimeetrit üle 1993. aastal olnud taseme. Tõus oli jätkunud kaheksa aastat järjest.