Vanahärra Berlusconi üllatab noore pruudiga 

Sotsiaalmeedias on elavalt kommenteeritud sel kolmapäeval peaaegu kõigi Itaalia väljaannete esikülgedel avaldatud endise peaministri kohta käivaid lugusid. Mõned ilguvad kõige selle kallal, mõned aga osutavad, et Fascina on üllatavalt sarnane poptäht Lady Gagaga ja püüab teda ka rõivastuses jäljendada. Teistel on seevastu vanahärrast kahju – peab ta ju peale kohe peo peale makstud 20 miljoni euro tasuma endisele elukaaslasele miljon eurot aastas ning loovutama talle Arcores Milano lähedal oleva suvevilla, mis on vaid mõni kilomeeter Berlusconi residentsist kaugemal. Küll aga võib vanahärrale rõõmu teha see, et tal õnnestus pärast ägedaid kohtuvaidlusi pere lemmikpuudli Dudu endale jätta.