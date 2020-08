Seisukoht | Karma maksab kätte 

Peamiselt on need ikka kultuuriinimesed ja sportlased. Ühed mõtestavad eestlaseks olemist, annavad vaimule toitu, teised tõstavad suurte võitudega meie rahvuslikku enesetunnetust kõrgemale. Et ikka eestlane olla oleks uhke ja hää...

See ei olnudki ju tegelikult nii ammu, kui me kõik pidasime Eestit murdmaasuusatamise suurriigiks. Isegi suusad jalas sündinud norrakad kartsid meid, vähemalt natukene. Mati Alaver täitis koos oma hoolealustega mõnes mõttes ühiskondlikku tellimust. Kuni kogu see kaardimaja kokku varises, kuni tulid välja kõik need dopingujamad. Meid oli väga alatult petetud, meie kangelased osutusid valemängijateks.