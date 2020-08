Mart Soidro | Andrus Kivirähki peale mõeldes 

Ja siis meenus Jaan Kross, kes tervitas täpselt samamoodi, aristokraatlikult. Küllap on see juhus, sest kaks suurmeest puutusid elu jooksul vähe kokku. Aga sellegipoolest märgiline. Muide, kui Andrus sündis, oli Kross tähistanud juba esimest juubelit. Kirjutas parasjagu oma 4-osalist romaani „Kolme katku vahel”. Kui tulevane rahvakirjanik lõpetas esimese klassi, ilmus Krossi „Keisri hull”. Natuke isegi kõhe mõelda, et kui Kivirähk jätkab Krossi tempos, peavad kirjandussõbrad endale hankima avarama elamise või soetama suuremad raamaturiiulid.

Hoolimata tunnustusest pole mu noor sõber läinud uhkeks. Jäänud lihtsaks ja tagasihoidlikuks ning näeb ülikonnas jätkuvalt natukene koomiline välja.

Tuglase tungal

Hando Runneliga jätkates – las nüüd Kivirähk kannab seda tungalt, „mille Tuglas on pillanud peost.” Imetlen rahvakirjanikku, -kelle koore all on hell hing ja suur süda-, kuidas ta suhtub stoilise rahuga vihastesse netikommentaatoritesse. „Ükskõik, mida ma kirjutan, sõimata saan ikka, aga see käib asja juurde ja mind see ei loksuta. Mõni inimene ütleb, et ei taha enam kirjutadagi, kui kommentaariumis sõimatakse. Mulle ei lähe see üldse korda. Pigem teeb nalja ja näitab, et olen õigel teel, olen õigesse kohta tabanud” (Maaleht, 6.08.2020).

Kõige värskem näide selle tõestuseks oli Andrus Kivirähki novelli „Puulased ja tohtlased” esitlus Viru keskuse „Rahva Raamatus”, kus me esmaspäeval oma esimest juubelit tähistava kirjanikuga vestlesime. Eks veebitoimetajatel ole tulevikus kõvasti peamurdmist, kuidas ära hoida selline pahameeletorm. Äkki oleks lisaks fotodele mõistlik lisada lühike sisukokkuvõte, et rahvuskonservatiivid ei satuks ärevusse? Praegu jäi igatahes mulje, et vähelugenud radikaalid kahtlustasid, et novellis on juttu „kaabudest”, et „nende omi jälle pekstakse”.

Kaugel sellest! Rahvakirjanik on sedakorda innustust saanud meie lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwaldi õpetlikust jutust „Puulane ja tohtlane”, mis ilmus esmakordselt 1864. aastal kogumikus „Eesti rahva ennemuistsed jutud”. Kivirähk on toonud sündmustiku tänapäeva, õigemini laulva revolutsiooni aega. Kui keegi praegusel poliitilisel maastikul tegutsevatest erakondadest võiks puudutatud olla, siis kindlasti mitte EKRE, vaid Rahvarindest välja kasvanud peaministri partei. Kui rääkida poliitikute keeles, siis see on Rahvarindeaineline hoiatusnovell, mis piltlikustab, kuhu võib viia fanatism. Aga mõtlemisainet annab see novell muidugi kõigile lugejatele, kes allegooriast aru saavad.

Lõpetuseks. Selle arvamusloo pealkiri on veidi eksitav. Ma ei pea Andrus Kivirähki peale paaniliselt mõtlema ja muretsema, kuidas tal läheb. Mõtlema igatsusvalus kooskäidud tee peale, sest usun, et palju toredaid matku on meil ees. Pealegi võin talle iga kell helistada. Tehnoloogia on edasi arenenud – kui Väikevenna ja Karlssoni ajal koosnes signalisatsioon lehmakrapist, mis oli kinnitatud Karlssoni räästa alla, ja nöörist, mis jooksis krapi juurest Väikevenna aknani, siis nüüd on meil olemas mobiiltelefonid ja meiliühendus.