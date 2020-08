Valgevene toetuseks Riias piketi korraldanud Veiko Spolitis: selge sõnum oli see, et Lukašenka diktatuur peab kaduma 

Läti poliitik ja politoloog Veiko Spolitis kinnitas, et kolmapäeval avaldas Riias asuva Valgevene saatkonna ees oma arvamust 1200-1500 inimest. Mehe sõnul möödus meeleavaldus väga rahulikult. Minevikus ka Tartu Ülikooli lõpetanud poliitik selgitas, et Lätis on juriidiliselt kahte sorti meeleavaldusi: koosolek ja pikett. „Me korraldasime seda piketina. Piketis on keelatud megafonide kasutamine, mistõttu pidime kõik lihtsalt oma häälega ära rääkima,“ sõnas Spolitis. Tema sõnul oli Facebooki ürituse lehel ligi 800 inimest märkinud, et nad on sellest huvitatud. „Meist keegi ei oodanud, et tuleb 1200 või rohkem.“