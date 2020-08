Välisminister Reinsalu: Valgevenes vahistati Eesti kodanik 

Teadaolevalt on Eesti kodaniku vahistamine seotud Valgevenes toimuvate rahutustega. „Saame ainult öelda seda, et oleme sellest teadlikud ja oleme tema lähedastega kontaktis,“ kinnitas välisministeeriumi esindaja Õhtulehele.

Valitsuse pressikonverentsil kinnitas juhtunut ka välisminister Urmas Reinsalu. Reinsalu sõnul jõudis välisministeeriumisse info, et Valgevenes on kinni peetud üks Eesti kodanik. „Valgevenes on praegu selline olukord, mis nõuab Euroopa riikidelt kiiret ja otsustavat käitumist. Peame survestama neid lõpetama vägivalda protestijate vastu. Teiseks on vaja survestada neid vabastama kõiki poliitilistel põhjustel kinni peetud inimesi. Samuti peab neid survestama poliitilisele dialoogile,“ seletas minister.