Esimesel ühisüritusel osalenud Biden ja Harris: vinguv Trump on ebakompetentne riigipea 

Kolmapäeval Delaware'is toimunud kinnisele üritusele saabusid mõlemad demokraatide kandidaadid kaitsemaskides. Biden rõhutas vähem kui saja pealtvaatajaga sündmusel, et koroonaviiruse ennetamine on ameeriklastele esmatähtis. Presidendikandidaat kritiseeris president Trumpi tolle varasemate sõnavõttude pärast Harrise aadressil. „Donald Trump on juba oma rünnakuid alustanud. Ta on nimetanud Kamalat vastikuks ja vinguvaks ning kirjeldanud teda oma alluvate suhtes õelana,“ selgitas Biden, kellele Trumpi tigedad kommentaarid üllatusena ei tulnud. Demokraadi sõnul on just virisemine see asi, millega saab Donald Trump paremini hakkama kui kõik teised USA ajaloo presidendid.