VIDEO | Peaminister Ratas: peame looma Valgevenega poliitilise dialoogi 

Valgevene osas sõnas Reinsalu, et välisministeeriumisse on jõudnud info, et Valgevenes on kinni peetud üks Eesti kodanik. „Valgevenes on praegu selline olukord, mis nõuab Euroopa riikidelt kiiret ja otsustavat käitumist. Peame survestama neid lõpetama vägivalda protestijate vastu. Teiseks on vaja survestada neid vabastama kõiki poliitilistel põhjustel kinni peetud inimesi. Samuti peab neid survestama poliitilisele dialoogile,“ seletas minister. Ta lisas, et sotsiaalmeedias ringlevad miljonid pildid inimeste valimissedelitest, millest on samuti näha, et Valgevenes ei olnud tegemist vabade valimistega.