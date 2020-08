ÕL TV | Õhtuleht VIDEOINTERVJUU | Anneli Lahe: ma ei taha oma tulevikku ette teada, kardan seda ennustamise värki Anu Saagim | Video: Tatjana Iljina; Märt Niidassoo , täna, 22:35 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

„Mulle meeldib reisida, hea söök ja jook. Meeldib oma kodu, toimetada aias. Kui natuke raha ka on, siis on hästi. See on vahend, mille eest lubada neid naudinguid,“ leiab telesaatejuht Anneli Lahe, et talle ei ole väga midagi erilist vaja selleks, et olla õnnelik. Ja tunnistab, et telesaadetes inimeste probleemide lahendamine annab talle hästi palju tagasi. „Annab tagasi seda mõistmist, arusaamist, tühiste asjade peale mitte mõtlemist, aitab jääda inimeseks.“