Karikaturist Andres Varustin: „Maailm on kohati päris hulluks läinud. Nalja ka enam ei mõisteta!“ 

Kord on ta ise endale tsensuuri kehtestanud. „Olin alles koolilaps ja tegin seinalehte. Õhtul olin valmis saanud pildi, millel oli kujutatud jooksurada. Raja lõpus oli kaks avatud kirstu ja üks kinnine kirst ning kurja pilguga kohtunikud. Enne seda olid surnud Brežnev ja Andropov. No, pilt läks hommikul koolimaja seinale, aga väga kaua see seal olla ei saanud, kui klassiuks lahti tehti ja öeldi, et Tšernenko suri ära,“ meenutab Varustin. Kannatamatult ootas ta tunni lõppu, et pilt seinalt maha võtta. „Keegi ei käskinud, aga ma ise tundsin, et nii on õige, sest ega ma nii ju ei mõelnud. See oli kogemata...“