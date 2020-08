WHO: pooled Beiruti tervishoiuasutused muutusid pärast plahvatust kasutuskõlbmatuks 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel asub Beirutis 55 tervishoiuasutust, millest pooled on organisatsiooni hinnangul „mittefunktsionaalsed“, vahendab BBC. Kolm suurt haiglat pidi pärast plahvatust uksed sulgema ja veel kolm oma võimekust vähendama. WHO kinnitas, et nende prioriteediks on saada suletud haiglad ja kliinikud võimalikult kiiresti töökorda.

Kuna mitukümmend meditsiinirajatist on kasutuskõlbmatud, tähendab see seda, et Beirut peab hakkama saama enam kui 500 haiglakohata. Ka praegu vajavad haiglaravi tuhanded vigastatud elanikud. WHO Vahemere idaosa hädaolukordade piirkondlik juht dr Richard Brennan kinnitas, et tervishoiusüsteemi taastamine on vajalik nii plahvatuses vigastada saanud elanike raviks kui ka koroonaviirusega nakatunud patsientide tarvis. Maailma Terviseorganisatsioon hoiatas, et koroonajuhtumite arv on iga päevaga kasvamas ja mõnes kliinikus pole järgitud Covid-19 ennetusmeetmeid.