MÕRVAMÜSTEERIUM: keegi vaenab Prantsusmaal hobuseid 

Pariisis ütles politsei pressiesindaja, et kuritööd hobuste kallal algasid 12. veebruaril Prantsusmaa ja Saksamaa piiri lähedal. Juba kolm päeva hiljem teatati politseile järgmisest sarnasest juhtumist Demon du Medocis, kus ohvriks oli võistlushobune. „Ma mõtlesin esiti, et ta galoppis ringi ja sai rabanduse, siis aga märkasin, et tal on kõrv ära lõigatud,“ ütles treener. „Ma olen kuulnud, et hobuseid on maha lastud lihtsalt selleks, et liha saada, kuid esimest korda kohtusin nii sadistliku tapmisega.“