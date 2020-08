Maailm Minskis tulid protestima valgesse rõivastunud naised Ohtuleht.ee , täna, 20:26 Jaga: M

Valgevene naised pealinna Minski tänavatel Foto: AFP/Scanpix

Kolmapäeval teatasid Valgevene võimud, et vahi alla on võetud rohkem kui 6000 inimest ja vähemalt 500 on saanud vigastada nende hulgast, kes usaldasid tulla tänavaile protestima Aleksandr Lukašenka kaheldava võidu vastu presidendivalimistel.