Miks just tema? Joe Biden valis asepresidendikandidaadiks Kamala Harrise 

Tõnis Erilaid , täna, 20:55

JOE BIDENI MEHINE KÄEPIGISTUS: „Kui minu käest küsitakse, miks ma just Kamala Harrise valisin, siis vastan – aga miks mitte?“ tsiteerib Biden klassikuid, surudes võimaliku asepresidendi kätt. Foto: Reuters/Scanpix

Kõigepealt oli otsus: vananeva Joe Bideni asepresident peab olema naine. Soovitatavalt noorevõitu, esinduslik ja intelligentne. Washington Post kirjutab, et finaali jõudsid 11 naist. Neilt päriti esimese asjana: „Mis te arvate, millise hüüdnime annab teile Donald Trump?“ Kuuldavasti oli senaator Kamala Harris vastanud: „Cop.“ See on politseiniku kohta käiv slängisõna. See ei olnud muidugi peamine põhjus, miks Jamaica päritolu isa ja indialannast ema 55aastane tütar osutus valituks. Kuid too sõna iseloomustas teda hästi.