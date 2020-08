FOTOD | Kuusalus sõitis naine autoga poodi sisse. Müüja: mul käed siiani värisevad sellest paugust! 

"Ikka oli suur pauk jah! Rahvas oli poes, õnneks keegi viga ei saanud. Õnnelik õnnetus. Isegi see autojuht, kes sõitis, jäi terveks," kommenteerivad müüjad, kes parasjagu põrandalt tuhandeid pisikesi klaasikilde kokku pühivad.

Mis siis täpsemalt juhtus, ei oska müüjad öelda. "Ta (roolis olnud naine - K.P.) ise ütles, et gaas jäi peale. Ta keeras parklast välja ja siis siit, üle muru, jälle ringiga poe poole tagasi. Jäljed on näha. Huvitav tõesti, mis siis juhtus," vaagib üks müüjatest. Politseiinfo kohaselt oli roolis olnud naisterahval juhtimisõigus ning ta oli ka kaine. Ka politseile ütlusi andes tõdes juht, et ajas segamini gaasi- ja piduripedaali.

"Eks see ikka muidugi ehmatas korralikult. Üks kassapidaja seisis siinsamas ukse kõrval. Mina olin seal kaugemal. Selline pauk käis, mõtlesin, et mõni riiul kukkus kummuli, aru ei saanud, mis toimub. Aga rahvas hakkas kõik ukse poole minema, siis vaatasime, et issand, auto sisse sõitnud," kirjeldas üks müüjatest juhtunut.

Sealsamas ukse kõrval kassas olnud noormees tõstab käed enda ette ja tõdeb: "Mul käed siiani natuke värisevad sellest paugust. Siin, ukse kõrval kassas oli samal ajal veel pikk järjekord. Hea, et keegi samal ajal siit mööda ei kõndinud, poodi sisse või välja ei üritanud tulla," tõdeb ta.