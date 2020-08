Juhtkiri | Kõik on uus septembrikuus 

Ja mis saab juhul, kui 1500-õpilasega hiidkoolis tuvastatakse nakkus? Praegu kontrollib terviseamet baarinakkuste kindlakstegemiseks kümneid lähikontaktseid, aga koole on Eestis sadu ja õppureid kümneid tuhandeid. Liiati kui pooled Eesti õpetajad on enam kui 50-aastastena pigem riskigruppi kuuluvad – kuidas tagada nende ohutus, et õppetöö ühel hetkel lihtsalt ei seiskuks? Küsimusi on palju, häid vastuseid aga napib.

Haridus on meil tasuta ning omavalitsuste kohustus on tagada õpilaste koolivedu, mille kinnituseks on koolibussid. Aga teistpidi protsess, kus koduõppe korral tuleb kool tuua õpilase koju interneti abil traati või õhku mööda on vanematele tasuline ja mitte odav. Liiati on ühendus maapiirkondades ajuti üsna kehv, mis seab maalapsed linnaõpilastega ebavõrdsesse olukorda. Kriisi algusest on möödunud pool aastat, et probleemi tõsiselt tegeleda – aga kas riik on viimase miili programmi elluviimise tänu koroonapuhangule jõuliselt käima lükanud?