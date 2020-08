Eesti uudised Katrina Indiana kasvamine aktivistiks: „Minagi ei sündinud tolerastiks!“ Helen Mihelson , täna, 07:31 Jaga: M

Katrina Indiana on valmis vaidlusega lõpuni minema. Foto: Merilin Ulm

Pealkirjas kasutatud sõna „tolerast“ kasutab Katrina Indiana, kodanikunimega Katrina Raiend sarkastiliselt. Ta teab seda halvustava tooniga sõna hästi, seda leiab nii artiklite kommentaaridest kui ka temale adresseeritud sõimukirjadest. „Kuna need kirjad tulevad enamjaolt anonüümsetelt kasutajatelt, siis ma kas lihtsalt ei vasta või soovin head. Ma ei võta neid rünnakuid isiklikult, ju on mingi põhjus, miks need inimesed tahavad end välja elada.“