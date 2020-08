Hall ala Tallinna lennujaamas? Kõrge nakkuskordajaga Austria kodanik püüdis isolatsioonist kõrvale nihverdada 

Välisministeeriumi andmetel on Austria koroonaviiruse nakkuskordaja 100 000 elaniku kohta 17,7. Eestis kehtestatud nõuete järgi tähendab see seda, et Alpidest saabujad peavad kaks nädalat eneseisolatsioonis olema. Et nõue ei rakenduks, peaks viimase kahe nädala nakkuskordaja jääma allapoole 16.