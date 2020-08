Šotimaal sõitis reisirong rööbastelt maha, mitu inimest sai tõsiselt vigastada 

Šotimaa kesk- ja idaosa on viimastel päevadel kimbutanud tormid. Paduvihmadest tingitud üleujutused ja maalihked valmistavad piirkonnas palju probleeme. Seega võib oletada, et heitlikud ilmaolud olid rongiõnnetusega mingil moel seotud.

Ühe Sky Newsi viidatud allika kohaselt sai üks inimene õnnetuses surma, ent see pole veel kinnitust leidnud. „Kuigi üksikasjad on alles ilmnemas, pean kahjuks tõdema, et esmaste teadete kohaselt esineb raskeid vigastusi,“ sõnas Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon. Ta lisas, et tegu on ääretult tõsise juhtumiga ja talle jagatakse jooksvalt uut infot.